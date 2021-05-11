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В Бурятии выбирают самую творческую семью

В Бурятии выбирают самую творческую семью
Общество, 
В конкурсе принимают участие 14 семей

В Бурятии идёт интернет-голосование за звание самой творческой семьи. В творческом конкурсе «Семья и традиции» участвуют 14 семей из разных районов Бурятии, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

Конкурсанты записали короткие видеоролики, в них они рассказывают о своих семейных традициях, родословных, истории, национальных традициях, праздниках, костюмах.

Конкурсный отбор проходит заочно, жюри рассматривает видеопрезентации участников. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» могут выбрать своего победителя. Семья, получившая наибольшее количество лайков, станет обладателем приза зрительских симпатий.

На сегодняшний день в голосовании лидирует семья Андрея Дондупова и Светланы Гармаевой из Баргузинского района. Вместе они уже 24 года, вырастили двух дочерей. Семья Андрея Ракшаевича является организатором и спонсором многих спортивных мероприятий, проводимых в районе.



Пользователей восхитила чета Полуполтинных Петра Фёдоровича и Нины Константиновны. История их совместной жизни насчитывает 64 года. Они вырастили трёх детей, имеют шесть внуков и пять правнуков. Живут они в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района. Девиз семьи: «Трудолюбие, дружба, взаимовыручка».

Самой юной участнице конкурса стала шестиклассница Нарантуя из Оронгойской средней школы. Свой видеорассказ она назвала «Семейная реликвия из бабушкиного сундука». Нарантуя рассказывает о серебряном украшении – hанжуурга прапрабабушки.

С презентациями всех участников можно познакомиться в социальной сети «ВКонтакте» на странице Республиканского центра народного творчества. Там же можно проголосовать за своих фаворитов. Голосование продлится до 14 мая.


семьи конкурс
 
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