В Улан-Удэ состоится «Baby biennale»

Русский драматический театр станет соорганизатором и участником международного фестиваля



1 и 2 июня в Улан-Удэ пройдёт премьера спектакля для самых маленьких «Мой дом» (0+) Ирины Амосовой. В её рамках состоится презентация игрового пространства с художественными бэби-инсталляциями.



- Бэби-инсталляция представляет из себя фрагменты произведений искусства. Её основа – художественная концепция русского авангарда, ставшая открытием, доступным для каждого, – рассказывает Алмаз Садриев, руководитель ассоциации «Калабала». – Такая подача помогает самым маленьким детям соприкоснуться с искусством в интересной для них форме и развивает у них эстетическое восприятие. Это новый для всего мира формат коммуникации театра с маленьким зрителем.



Инсталляция будет открыта на малой сцене Русского драмтеатра в рамках международного фестиваля-акции «Baby biennale «0+». Здесь состоятся премьерные показы спектакля «Мой дом»для родителей с детьми до 6 лет.



- Фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдёт в городах России и зарубежья в течение первой недели июня. В программе онлайн- и офлайн-показы спектаклей и международный обмен опытом специалистов театра для самых маленьких. Участие в фестивале может принять любой театр, имеющий в репертуаре спектакль 0+/3+. Также фестиваль помогает в расширении творческого диапазона театров-участников и вовлечении новой детской аудитории. Для этого театру достаточно организовать на своей площадке показ спектакля в дни фестиваля или сделать у себя небольшое игровое пространство, - сообщает пресс-служба ГРДТ.



Сейчас в Русском драмтеатре уже идёт работа над освоением эскизов, предоставленных организаторами акции в рамках лаборатории фестиваля. В скором времени в дистанционной форме специалисты «Baby biennale» начнут обучение сотрудников производственных цехов театров-участников. Они расскажут о том, как подобрать незатратные материалы, правильно изготовить и адаптировать подобную инсталляцию к пространству театра.

