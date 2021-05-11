В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов

Разница с действующим расписанием достигнет 4 часов



Расписание пассажирских поездов, проходящих через Северобайкальск, изменится в период с 13 по 16 мая. В указанный период поезда №92 Красноярск — Северобайкальск, №273 Северобайкальск — Адлер и №72 Иркутск — Северобайкальск будут следовать по изменённому графику. Разница с действующим расписанием поездов №273 и №72 составит до 25 минут, поезда №92 — до 4 часов.



Кроме этого, с 11 по 14 мая пассажирский поезд №70 Москва — Чита будет следовать по изменённому расписанию. Разница с действующим расписанием на участке Юрты — Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги составит 3 минуты.



Также в связи с технологической необходимостью изменится расписание пригородных поездов: №6306 Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1 – 20, 21, 23 мая, 3, 4, 10, 11 июня; №7102 Зима – Иркутск-Пассажирский – 13 и 15 мая; №6302 Мальта – Большой Луг – 14 мая.

