Розыск проводится в связи с возможным перезахоронением на родине
В военный комиссариат Иркутской области обратились представители поискового объединения «Рубеж» с просьбой оказать помощь в розыске родственников погибших участников Великой Отечественной войны. Розыск проводится в целях возможного возвращения на родину останков солдат для захоронения рядом с близкими. Перезахоронение красноармейца состоится в мае – июне этого года.
Александр Иванович Кудинова родился в 1910 году в селе Бадай Усольского района. Был призван Усольским РВК Иркутской области. Последнее место службы 5А 3 гв. мсд. Погиб 26 марта 1942 года. Первичное захоронение – дивизионное кладбище, деревня Хващевка Московской области.
Сергей Иванович Стебанов родился в 1908 году в городе Иркутске, проживал по адресу: улица Свердлова, 5. Был призван Иркутским ГВК. Последнее место службы – 82 мсд. 123 отдельный саперный батальон. Погиб 6 февраля 1942 года. Похоронен в деревне Хващевка Можайского района Московской области.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, по дополнительной информации можно обратиться в военный комиссариат Иркутской области по телефону: 8(3952) 20-30-60.
В Иркутске разыскивают родственников погибших участников войны
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