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В Иркутске начнёт работу фестиваль творчества

В Иркутске начнёт работу фестиваль творчества
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первое в этом году мероприятие пройдёт 15 мая

В Иркутске начинает работать фестиваля творчества «Иркутский Арбат». Первое в этом году мероприятие пройдёт 15 мая в сквере имени Кирова. В рамках мероприятия состоится концертная программа с участием городских творческих коллективов, а также лотерея с розыгрышем призов от мастеров и ремесленников «Иркутского Арбата».

На фестивале творчества будут продемонстрированы различные техники рукоделия и художественного творчества, представлены поделки ручной работы из дерева, шерсти и бисера, вязаные и сшитые изделия, ковка, мыло, косметика, свит-дизайн, предметы интерьера, изделия из натурального камня, домашние кулинарные изделия.

- Фестиваль направлен на приобщение широкого круга людей к различным видам творчества, развитие и поддержку талантливых людей, профессиональных художников и дизайнеров, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутск.

Мероприятия проекта «Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» в 2021 году будут проводиться с мая по сентябрь каждую вторую и третью субботу месяца в сквере имени Кирова с 10:00 до 20:00 часов, а также каждую четвертую субботу месяца на улице Урицкого с 12:00 до 19:00 часов.

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фестиваль Иркутск
 
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