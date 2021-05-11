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Иркутские спортсмены выиграли «серебро» чемпионата России по боулингу

Иркутские спортсмены выиграли «серебро» чемпионата России по боулингу
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Вторые места заняли Антон Красноштанов, Екатерина Причко и Василий Иванов

Иркутские спортсмены стали серебряными призёрами чемпионата России по боулингу, который со 2 по 9 мая проходил в Новосибирске. Турнир проводился по следующим дисциплинам: личные, парные, парные смешанные, командные соревнования (3 и 5 человек). Всего в чемпионате страны приняли участие 208 спортсменов из 28 субъектов РФ.

На чемпионате в финале рейтинга ВРС федерации боулинга России за 2019 год второе место среди мужчин занял мастер спорта России Антон Красноштанов. Всего в рейтинг включено 308 спортсменов. В прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции и отмены соревнований рейтинг не составлялся.

Среди смешанных пар серебряные медали выиграли кандидаты в мастера спорта Екатерина Причко и Василий Иванов.

По итогам игр чемпионата страны среди субъектов РФ спортсмены Иркутской области заняли третье место. Победу одержали представители Москвы. На втором месте – Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
боулинг спорт чемпионат России Иркутская область
 
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