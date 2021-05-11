В школах Забайкалье учёба завершится в мае

Для большинства школьников учебный год закончится не ранее 29 мая



В Забайкальском крае министерство образования и науки региона озвучило информацию общеобразовательным организациям об организованном завершении учебного года.



- Текущий учебный год в классах с 1-8 и 10-х классах рекомендуем завершить не ранее 29 мая, в 9 и 11 классах – не ранее 21 мая. Решение о завершении учебного года принимает учредитель и руководство школы в соответствии с календарным учебным графиком, - пояснила глава краевого ведомства образования Наталья Бянкина.



Также она добавила, что ОГЭ в регионе пройдёт с 24 мая по 2 июля, а ЕГЭ – с 31 мая по 17 июля. Государственная итоговая аттестация состоится в соответствии с порядком проведения и расписанием Рособрнадзора.



Вручение аттестатов проведут после официального утверждения результатов экзаменов по обязательным предметам. Однако школам необходимо предусмотреть индивидуальную выдачу аттестатов, исключив скопление обучающихся и педагогов.



Вручение аттестатов об основном общем образовании рекомендуются провести с 8 по 30 июля, исключив дату – 22 июня. Вручение аттестатов о среднем общем образовании и проведении торжественных мероприятий по награждению выпускников медалью «За особые успехи в учении «Гордость Забайкалья» - с 25 июня по 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.

