13 мая можно будет бесплатно ездить на 18 автобусах
В Чите 13 мая проезд на некоторых маршрутных автобусах будет бесплатным. Такой подарок решила преподнести горожанам узбекская диаспора совместно с духовным управлением мусульман Забайкальского края в день празднования Рамадана.
- В это время принято дарить подарки, вершить добрые дела, заниматься благотворительностью. Вот и узбекская диаспора не смогла остаться в стороне, - сообщает пресс-служба администрации Читы.
Как отметил председатель Забайкальской региональной общественной организации «Союз народов Узбекистана» Тохир Мадияров, 13 мая пассажиры смогут бесплатно ездить на 18 автобусах, работающих по маршрутам №№ 3, 6, 21, 26, 27, 28, 51, 61, 77. На каждой из машин, участвующих в акции, будет размещена табличка с информацией о бесплатном проезде. Акция начнётся в 10:00 (после утреннего молебна в соборной мечети) и продлится до 18:00.
В Чите на Рамадан пустят бесплатные маршрутки
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