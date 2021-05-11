Жителей Бурятии штрафуют за неубранную сухую траву

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В праздники выявили 85 нарушителей противопожарного режима



В праздничные дни в Бурятии выявлено 85 нарушителей особого противопожарного режима. 55 граждан привлечены к административной ответственности за сжигание мусора и сухой травы, 30 лицам выписаны штрафы за несвоевременную уборку сухой травы на своих земельных участках. Сумма штрафов по данным правонарушениям составила около 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Всего за 10 праздничных дней в республике произошло 40 возгораний сухой растительности, в 31 случае из которых очаги находились в границах населённых пунктов.



В праздничные выходные и нерабочие дни сотрудники МЧС проводили ежедневные рейды и патрулирования. Так в населённых пунктах, СНТ и ДНТ было проведено более 400 профилактических мероприятий.



Сегодня на кладбищах Бурятии было организовано дежурство пожарных подразделений и сотрудников Государственного пожарного надзора. Так в улусе Хандала Кабанского района ликвидировали возгорание сухой травы на территории кладбища. Выгорело около 300 квадратных метров сухой растительности.



За нарушение требований особого противопожарного режима на физических лиц предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

