Монгольские военные посетили Иволгинский дацан

Общество, Фото: пресс-служба Иволгинского дацана

Участники парада в ходе своего визита познакомились с культурно-историческими местами Бурятии



Военнослужащих Вооружённых сил Монголии, принявших участие в военном параде в Улан-Удэ, ожидала широкая культурно-историческая программа во время визита в Бурятию. Помимо праздничных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, монгольские военные посетили танковое соединение, где ознакомились с бытом военнослужащих Восточного военного округа, организации питания и их повседневной жизнью.



Кроме того, делегации была представлена экспозиция исторической выставки в музее Боевой славы штаба объединения, где представлены образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, личные вещи и элементы экипировки солдат и офицеров, принимавших участие в боях на Халхин-Голе и другие экспонаты. В ходе экскурсии военнослужащим продемонстрировали воссозданные элементы музейного комплекса «Партизанской деревни».



Также группа военных из Монголии посетила центр российского буддизма – Иволгинский дацан, где их приветствовал единственный в стране лама-капеллан Баир Батомункуев. Для гостей провели экскурсию по территории монастырского комплекса, затем они поклонились Пандито Хамбо-ламе Даши-Доржо Итигэлову.



Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в этом году Россия и Монголия отмечают столетие дипломатических отношений. Кроме того, Вооружённые силы Монголии отметили столетний юбилей со дня своего образования.

