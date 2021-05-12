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В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ до +15 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северному Прибайкалью до умеренных.

Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью 0,+5, местами по юго-западу и северу -1,-6, днём +12,+17, местами по Прибайкалью +5,+10. 

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6- 11, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +1,+3, днём +13,+15.
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