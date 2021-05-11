Команда поедет на финал соревнований в Астраханскую область
Команда ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, заняла первое место в окружном этапе конкурса на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут», который входит в программу «АрМИ-2021».
Конкурс был поделён на три этапа: транспортный манёвр, огневой биатлон и контрольный рубеж. На первом этапе военнослужащие преодолевали сложную трассу: рвы, холмы и каменистые участки. Затем ракетчики показали свое мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также соревновались в погрузке краном макета ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. Одновременно другая часть команды вела огневое прикрытие погрузки. Затем расчёт вышел на трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности, где военнослужащие отразили нападение условного противника.
Теперь команда ракетного соединения поборется во всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в Астраханской области в конце мая текущего года. Напомним, что команда от ракетного соединения из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Ракетчики Бурятии победили в окружном этапе конкурса «Специальный маршрут»
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