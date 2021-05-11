В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

Документ подписал мэр Игорь Шутенков



В Улан-Удэ продлён запрет на въезд в городские леса, сообщили в пресс-службе мэрии.



Новым распоряжением ограничения по въезду и пребыванию граждан в лесах действуют с 12 мая по 1 июня. Соответствующий документ подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



В период действия особого противопожарного режима запрещается пребывание граждан и въезд в них транспортных средств, за исключением работ, связанных с охраной леса от пожара, с аварийно-спасательными работами. За несоблюдение данных правил гражданам грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.



Также запрещено разведение открытого огня, выжигание сухой травы и мусора на землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий. За нарушение противопожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.



В течение всего противопожарного режима в лесах города работают патрульные группы из числа сотрудников администрации города и УМВД по Улан-Удэ.





