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Уроженец Бурятии сыграл Иисуса Христа

Уроженец Бурятии сыграл Иисуса Христа
Общество, 
Ранее актёр играл геев, бомжей и маньяков

Уроженец Бурятии Йван Добрич засветился в программе «Улика из прошлого» телеканала «Звезда». Документальный фильм, вышедший в эфир в начале мая, называется «Последние дни Иисуса: между фактом и вымыслом». Йван Добрич сыграл здесь Христа.

- Скептики часто утверждают - евангелия полны противоречий. Из-за разночтений порой бывает трудно понять, что же произошло со Спасителем в последнюю неделю его земной жизни. Зачем Христос отправился в Иерусалим? Почему именно на Пасху? Какова была его мотивация в исторической перспективе? Почему так дерзко, с плетью в руке, выгнал торговцев из храма? Почему охрана его тут же не арестовала? Откуда вообще в храме взялись торговцы? Как вышло, что первосвященники устроили над Иисусом практически самосуд? Какую роль в казни Иисуса сыграл Понтий Пилат? Почему он хотел освободить Иисуса, но не сделал этого? – так анонсировалась передача в Сети.

В Telegram-канале «Перехват_03» сообщается, что актёр Йван Добрич (имя и фамилию он выбрал себе сам, в детстве, когда получал паспорт) уехал из Улан-Удэ больше десяти лет назад.

- Несколько лет в Москве играл в массовках на съёмках фильмов и интернет-сериалов. В последнее время поставил своей целью стать полноценным актером с именем, и за рамками эпизодических ролей. Получив предложение телеканала Звезда, Йван Добрич сообщил: «Через тернии к новым ролям! Таков путь актера...», - отмечается «Перехват_03».

Сам актёр в своей недавней видеовизитке рассказал, что он сыграл более 40 ролей.

- Меня зовут Йван Добрич, мне 36 лет. Я актёр югославского происхождения. Учился в актерской лаборатории при школе Василия Николаевича Демидова, курс Евгении Анатольевны Серебровой. Сыграл более 40 ролей, в том числе четырежды Иисус Христос, также играл геев, бомжей, вампиров, маньяков, Ганса Христиана Андерсена, Леонардо да Винчи и даже английскую королеву Елизавету I, - поведал уроженец республики.

Он поделился историей, как однажды сыграл Белоснежку. «У меня была охренительная съёмка, по-другому не скажешь. Я был геем в костюме Белоснежки, и ко мне на кровати приставало семь темнокожих гномов. Короче, мне везёт на классные проекты, всегда готов к новым ролям», - заключил Йван Добрич на видео.
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