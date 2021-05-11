Пенсионерка содержит карликового шпица Мишу
Пять лет ветврачи Могочинской ветеринарной станции в Забайкальском крае оказывают помощь домашнему питомцу местной жительницы. Несколько раз в год специалисты приезжают на дом для плановой вакцинации шпица.
- По состоянию здоровья Лариса Владимировна не может самостоятельно привозить питомца на ветеринарную станцию. Поэтому наши ветдоктора ежегодно выезжают к пожилой женщине, которая содержит карликового шпица, на вакцинацию, - рассказала начальник ветстанции Любовь Мухина.
Также ветеринарные врачи при необходимости лечат шпица Мишу. В конце прошлого года он заболел, и хозяйка обратилась к нам с просьбой помочь её питомцу. Приехав и осмотрев животное, ветеринарами поставлен диагноз – бронхит. Назначен курс лечения антибиотиками и витаминами. Несколько дней подряд ветврач Ирина Карамышева ставила собаке уколы на дому.
На этой неделе состоялся плановый выезд. Ветспециалисты привили Мишу от инфекционного вирусного заболевания – бешенства, которое опасно как для человека, так и для животного, сообщили в пресс-службе Госветслужбы Забайкальского края.
Ветеринары пять лет ухаживают за шпицем пожилой забайкалки
Общество, Фото:
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