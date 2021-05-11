«А при чём тут национальность солдат?» - заявили в мэрии Бишкека
Центральную площадь столицы Киргизии Бишкека Ала-Тоо украсили ко Дню Победы плакатом с солдатом из Бурятии. На баннере изображён Радна Аюшеев - участник Великой Отечественной войны, снайпер морской пехоты Северного флота. У местных жителей возникли вопросы, почему для праздничного баннера был выбран фронтовик не из Киргизии, а из далёкой Бурятии.
Первым внимание на это обратил активист Урмат Насыкулов, отмечает информагентство Kaktus.media.
Местное издание Vesti.kg обратилось за разъяснением в пресс-службу мэрии Бишкека. В администрации, в свою очередь, отметили, что участниками Великой Отечественной войны были не только киргизы.
— А при чём тут национальность солдат? — ответили в мэрии. — В советское время воевали все, не только киргизы.
По данным издания, до плаката с солдатом из Бурятии на центральной площади Бишкека и вовсе «красовался» шокировавший всех баннер. На нём был запечатлён улыбающийся солдат немецкой армии, а впереди стоял красноармеец, захваченный в плен.
В Киргизии возникли вопросы по поводу баннера с бурятским снайпером
Общество, Фото:
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