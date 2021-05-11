Ближайший матч пройдёт сегодня на центральном стадионе республики
5 мая стартовал кубок Сибири по футболу. В розыгрыше кубка принимают участие 15 команд.
Команда «Чита-М» объявила о снятии с розыгрыша. Поэтому команда «Бурятия» автоматически прошла в четвертьфинал.
Первые матчи команды республики состоятся на центральном стадионе в Улан-Удэ. 11 мая «Бурятия» встретится с футбольным клубом «Енисей-М» из Красноярска. 13 мая «Бурятия» сыграет против ФК «Рассвет» также из Красноярска. Начало матчей назначено в 18:00. Вход для болельщиков свободный. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Бурятия».
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«Бурятия» вступила в борьбу за кубок Сибири
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