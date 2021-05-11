За весь период от ковида умерло более 800 человек
По данным оперштаба Забайкальского края, за последние сутки выявлено 24 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 42 624 человека.
Число победивших инфекцию за весь период регистрации болезни составило 41 151 человек, за сутки выздоровели 11 забайкальцев.
Региональный оперштаб отмечает, что за прошедшие сутки не установлено летальных случаев. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 826 забайкальцев.
В настоящее время в моногоспиталях Забайкалья 37 человек находятся в тяжёлом состоянии, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 37 452 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 28 больных.
В Забайкалье прибавилось 24 заболевших коронавирусом
Общество, Фото:
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