 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

Футболисты Бурятии начали борьбу за кубок республики

Футболисты Бурятии начали борьбу за кубок республики
Общество,  Фото:pixabay.com
Первая игра прошла 7 мая

В Бурятии стартовал кубок республики по футболу. В этом году в борьбу за кубок вступили 15 команд.

29 апреля прошла жеребьёвка соревнований. Команда «Дорожник» волей жребия начнёт свой путь с четвертьфинала. Остальным 14 командам предстоит сразиться в одной восьмой.

7 мая первыми за кубок сразились сборные Турунтаева и Хоринска. Также назначены даты ещё 3 матчей. 14 мая на центральном стадионе встретятся «Бурятия-М» и «Спарта». 16 мая Гусиноозёрск принимает команду БГУ, обладателя кубка. В этот же день ВСГУТУ примет команду «102-ГТРК». Даты остальных матчей будут назначены позднее, сообщает пресс-служба федерации футбол РБ.

Возрастное ограничение 0+
футбол Бурятия кубок спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье продлён запрет на пребывание граждан в лесах
В Забайкалье продлён запрет на пребывание граждан в лесах
Общество, 11.05.2021
Ограничение будет действовать до конца мая
Ракетчики Бурятии победили в окружном этапе конкурса «Специальный маршрут»
Ракетчики Бурятии победили в окружном этапе конкурса «Специальный маршрут»
Общество, 11.05.2021
Команда поедет на финал соревнований в Астраханскую область
Три спортсменки представят Бурятию в полуфинале чемпионата России
Три спортсменки представят Бурятию в полуфинале чемпионата России
Общество, 11.05.2021
За путёвку в финал поборются Стальвира Оршуш, Мария Кузнецова и Ирина Ологонова
Иркутские спортсмены выиграли «серебро» чемпионата России по боулингу
Иркутские спортсмены выиграли «серебро» чемпионата России по боулингу
Общество, 11.05.2021
Вторые места заняли Антон Красноштанов, Екатерина Причко и Василий Иванов
Пауэрлифтеры Бурятии успешно выступили на чемпионате Иркутской области
Пауэрлифтеры Бурятии успешно выступили на чемпионате Иркутской области
Общество, 11.05.2021
Алина Тюкавкина установила рекорд республики в приседе
Монгольские военные посетили Иволгинский дацан
Монгольские военные посетили Иволгинский дацан
Общество, 11.05.2021
Участники парада в ходе своего визита познакомились с культурно-историческими местами Бурятии
Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России
Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 11.05.2021
Батор Раднаев включён в состав сборной страны на первенство Европы
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
Общество, 11.05.2021
Разница с действующим расписанием достигнет 4 часов
«Бурятия» вступила в борьбу за кубок Сибири
«Бурятия» вступила в борьбу за кубок Сибири
Общество, 11.05.2021
Ближайший матч пройдёт сегодня на центральном стадионе республики
В Бурятии выбирают самую творческую семью
В Бурятии выбирают самую творческую семью
Общество, 11.05.2021
В конкурсе принимают участие 14 семей
Улан-удэнцы обнаружили кучи мусора на кладбищах в Родительский день
Улан-удэнцы обнаружили кучи мусора на кладбищах в Родительский день
Общество, 11.05.2021
Также не все улан-удэнцы разобрались в транспортном вопросе в Родительский день
В Бурятии переписчики придут к бомжам в колодцы
В Бурятии переписчики придут к бомжам в колодцы
Общество, 11.05.2021
Переписывать бездомных будут так же, как и всех жителей
Художники напишут картины на улицах Улан-Удэ
Художники напишут картины на улицах Улан-Удэ
Общество, 11.05.2021
К участию в пленэре приглашаются художники и учащиеся школ искусств
Жителей Бурятии штрафуют за неубранную сухую траву
Жителей Бурятии штрафуют за неубранную сухую траву
Общество, 11.05.2021
В праздники выявили 85 нарушителей противопожарного режима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^