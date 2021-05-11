Первая игра прошла 7 мая
В Бурятии стартовал кубок республики по футболу. В этом году в борьбу за кубок вступили 15 команд.
29 апреля прошла жеребьёвка соревнований. Команда «Дорожник» волей жребия начнёт свой путь с четвертьфинала. Остальным 14 командам предстоит сразиться в одной восьмой.
7 мая первыми за кубок сразились сборные Турунтаева и Хоринска. Также назначены даты ещё 3 матчей. 14 мая на центральном стадионе встретятся «Бурятия-М» и «Спарта». 16 мая Гусиноозёрск принимает команду БГУ, обладателя кубка. В этот же день ВСГУТУ примет команду «102-ГТРК». Даты остальных матчей будут назначены позднее, сообщает пресс-служба федерации футбол РБ.
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Футболисты Бурятии начали борьбу за кубок республики
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