Соревнования начнутся в Улан-Удэ
С 12 по 26 мая в Бурятии пройдёт республиканский фестиваль спортивного ориентирования. Мероприятие состоится в рамках Всемирного дня ориентирования 2021 – WOD 2021.
Соревнования начнутся и закончатся в столице Бурятии. 12 мая инклюзивное ориентирование проведут на мемориале Победы в Улан-Удэ (150 схем, 150 дипломов). В этот же день соревнования пройдут в детском саде «Золушка» (150 схем, 150 дипломов) и посёлке Сосновый бор (200 схем, 200 дипломов).
13 мая фестиваль примет посёлок Тресково в Кабанском районе (50 схем, 50 дипломов). 14 мая – микрорайон Стеклозавод в Улан-Удэ (100 схем, 100 дипломов) и село Каленово в Иволгинском районе (50 схем, 50 дипломов). 15 мая – посёлок Таловка в Прибайкальском районе (50 схем, 50 дипломов) и Верхнесаянтуйская СШИ в Тарбагатайском районе (70 схем, 70 дипломов). 17 мая – стадион в Гусиноозёрске (80 схем, 80 дипломов). 18 мая – посёлок Селенгинск в Кабанском районе (100 схем, 100 дипломов). 20 мая – лицей №27 и СШ № 4 в Улан-Удэ (235 схем, 235 дипломов) и село Ильинка в Прибайкальском районе (100 схем, 100 дипломов). 24 мая – село Татаурово в Прибайкальском районе (60 схем, 60 дипломов). 25 мая – село Заиграево в Заиграевском районе (300 схем, 300 дипломов). 26 мая – село Бичура и посёлок Сахарный Завод в Бичурском районе (100 схем, 100 дипломов) и улица Ленина в Улан-Удэ (100 схем, 100 дипломов).
Также в мае соревнования планируются в парках Закаменска (100 схем, 100 дипломов) и Баргузина (200 схем, 200 дипломов). В программу фестиваля включён турнир в селе Саган-Нур Мухоршибирского района, который пройдёт 10 сентября (120 карт, 120 дипломов). Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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В Бурятии стартует фестиваль спортивного ориентирования
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