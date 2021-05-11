 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

В Бурятии стартует фестиваль спортивного ориентирования

В Бурятии стартует фестиваль спортивного ориентирования
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования начнутся в Улан-Удэ

С 12 по 26 мая в Бурятии пройдёт республиканский фестиваль спортивного ориентирования. Мероприятие состоится в рамках Всемирного дня ориентирования 2021 – WOD 2021.

Соревнования начнутся и закончатся в столице Бурятии. 12 мая инклюзивное ориентирование проведут на мемориале Победы в Улан-Удэ (150 схем, 150 дипломов). В этот же день соревнования пройдут в детском саде «Золушка» (150 схем, 150 дипломов) и посёлке Сосновый бор (200 схем, 200 дипломов).

13 мая фестиваль примет посёлок Тресково в Кабанском районе (50 схем, 50 дипломов). 14 мая – микрорайон Стеклозавод в Улан-Удэ (100 схем, 100 дипломов) и село Каленово в Иволгинском районе (50 схем, 50 дипломов). 15 мая – посёлок Таловка в Прибайкальском районе (50 схем, 50 дипломов) и Верхнесаянтуйская СШИ в Тарбагатайском районе (70 схем, 70 дипломов). 17 мая – стадион в Гусиноозёрске (80 схем, 80 дипломов). 18 мая – посёлок Селенгинск в Кабанском районе (100 схем, 100 дипломов). 20 мая – лицей №27 и СШ № 4 в Улан-Удэ (235 схем, 235 дипломов) и село Ильинка в Прибайкальском районе (100 схем, 100 дипломов). 24 мая – село Татаурово в Прибайкальском районе (60 схем, 60 дипломов). 25 мая – село Заиграево в Заиграевском районе (300 схем, 300 дипломов). 26 мая – село Бичура и посёлок Сахарный Завод в Бичурском районе (100 схем, 100 дипломов) и улица Ленина в Улан-Удэ (100 схем, 100 дипломов).

Также в мае соревнования планируются в парках Закаменска (100 схем, 100 дипломов) и Баргузина (200 схем, 200 дипломов). В программу фестиваля включён турнир в селе Саган-Нур Мухоршибирского района, который пройдёт 10 сентября (120 карт, 120 дипломов). Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Возрастное ограничение 0+
спортивное ориентирование спорт Бурятия фестиваль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье продлён запрет на пребывание граждан в лесах
В Забайкалье продлён запрет на пребывание граждан в лесах
Общество, 11.05.2021
Ограничение будет действовать до конца мая
Ракетчики Бурятии победили в окружном этапе конкурса «Специальный маршрут»
Ракетчики Бурятии победили в окружном этапе конкурса «Специальный маршрут»
Общество, 11.05.2021
Команда поедет на финал соревнований в Астраханскую область
Три спортсменки представят Бурятию в полуфинале чемпионата России
Три спортсменки представят Бурятию в полуфинале чемпионата России
Общество, 11.05.2021
За путёвку в финал поборются Стальвира Оршуш, Мария Кузнецова и Ирина Ологонова
Иркутские спортсмены выиграли «серебро» чемпионата России по боулингу
Иркутские спортсмены выиграли «серебро» чемпионата России по боулингу
Общество, 11.05.2021
Вторые места заняли Антон Красноштанов, Екатерина Причко и Василий Иванов
Пауэрлифтеры Бурятии успешно выступили на чемпионате Иркутской области
Пауэрлифтеры Бурятии успешно выступили на чемпионате Иркутской области
Общество, 11.05.2021
Алина Тюкавкина установила рекорд республики в приседе
Монгольские военные посетили Иволгинский дацан
Монгольские военные посетили Иволгинский дацан
Общество, 11.05.2021
Участники парада в ходе своего визита познакомились с культурно-историческими местами Бурятии
Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России
Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 11.05.2021
Батор Раднаев включён в состав сборной страны на первенство Европы
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
Общество, 11.05.2021
Разница с действующим расписанием достигнет 4 часов
«Бурятия» вступила в борьбу за кубок Сибири
«Бурятия» вступила в борьбу за кубок Сибири
Общество, 11.05.2021
Ближайший матч пройдёт сегодня на центральном стадионе республики
В Бурятии выбирают самую творческую семью
В Бурятии выбирают самую творческую семью
Общество, 11.05.2021
В конкурсе принимают участие 14 семей
Улан-удэнцы обнаружили кучи мусора на кладбищах в Родительский день
Улан-удэнцы обнаружили кучи мусора на кладбищах в Родительский день
Общество, 11.05.2021
Также не все улан-удэнцы разобрались в транспортном вопросе в Родительский день
В Бурятии переписчики придут к бомжам в колодцы
В Бурятии переписчики придут к бомжам в колодцы
Общество, 11.05.2021
Переписывать бездомных будут так же, как и всех жителей
Художники напишут картины на улицах Улан-Удэ
Художники напишут картины на улицах Улан-Удэ
Общество, 11.05.2021
К участию в пленэре приглашаются художники и учащиеся школ искусств
Жителей Бурятии штрафуют за неубранную сухую траву
Жителей Бурятии штрафуют за неубранную сухую траву
Общество, 11.05.2021
В праздники выявили 85 нарушителей противопожарного режима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^