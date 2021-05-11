Жителям Бурятии рассказали, когда придёт летнее тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики представили прогноз на ближайшие дни



В Бурятии наконец-то начнёт устанавливаться по-летнему тёплая погода. К концу недели потеплеет до +18 градусов, говорится в прогнозе синоптиков.



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северному Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью 0, +5, местами по юго-западу и северу -1,-6, днём +12, +17, местами по Прибайкалью +5, +10.



13 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -1,-6, днём +8, +13, местами по северной половине +3, +8.



14 мая по республике без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью от +1 до -4, по северу и юго-западу до -5,-9, днём +13, +18, местами +6, +11.

