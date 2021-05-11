Синоптики представили прогноз на ближайшие дни
В Бурятии наконец-то начнёт устанавливаться по-летнему тёплая погода. К концу недели потеплеет до +18 градусов, говорится в прогнозе синоптиков.
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северному Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью 0, +5, местами по юго-западу и северу -1,-6, днём +12, +17, местами по Прибайкалью +5, +10.
13 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -1,-6, днём +8, +13, местами по северной половине +3, +8.
14 мая по республике без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью от +1 до -4, по северу и юго-западу до -5,-9, днём +13, +18, местами +6, +11.
Жителям Бурятии рассказали, когда придёт летнее тепло
Общество, Фото:
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