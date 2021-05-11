Батор Раднаев включён в состав сборной страны на первенство Европы
Юные спортсмены Бурятии успешно выступили на первенстве России по настольному теннису до 16 лет. Соревнования проходили в городе Чебоксары с 3 по 9 мая.
Впервые в истории настольного тенниса республики Батор Раднаев завоевал бронзовую медаль в личном зачёте. Спортсмен вошёл в состав сборной страны и будет участвовать на первенстве Европы летом этого года. Также он выиграл «бронзу» в парных и смешанных разрядах и в команде. Батор тренируется под руководством своего отца Баира Раднаева.
- Также следует отметить воспитанника кяхтинской школы тенниса Илью Дурхисанова. Он занял 43 место среди 64 сильнейших теннисистов России. Илья, тренируясь у себя в деревне Кудара-Сомон, выиграл первенство ДФО и достойно выступил на первенстве страны. Опыт придёт со временем, и все у него впереди. Впервые на главном турнире страны приняла участие команда девушек из Бурятии в составе Доржиевой Аниты, Сулаевой Вики и Буяновой Насти, занявшая 14 место среди 85 субъектов РФ. А в личном зачёте Анита заняла 20 место. Это несомненный успех наших спортсменов и их тренеров, - сообщает федерация настольного тенниса Бурятии.
Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России
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