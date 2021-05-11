В Забайкалье продлён запрет на пребывание граждан в лесах

Ограничение будет действовать до конца мая
В Забайкальском крае на территориях некоторых районов продлено ограничение пребывания граждан и транспортных средств в лесах. Также ограничения касаются проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. Теперь ограничение действует с 11 по 31 мая.
В связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий постановлением губернатора края ограничение продолжается в Агинском, Акшинском, Александрово-Заводском, Аргунском, Бадинском, Балейском, Беклемишевском, Верхне-Читинском, Газимуро-Заводском, Дульдургинском, Ингодинском, Карымском, Красночикойском, Кыринском, Могочинском, Нерчинском, Оленгуйском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Тунгокоченском, Хилокском, Чарском, Чернышевском, Читинском, Шилкинском лесничествах, а также в городском участковом лесничестве, кроме кварталов 24, 25 (микрорайона «Северный» – от Каштакского кольца по объездной трассе до перекрёстка с ул. Верхоленской), кварталов 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46 (в границах горнолыжного комплекса «Высокогорье»).
В этот период некоторым категориям граждан, чья деятельность связана с работой в лесах, доступ останется открыт. Категории, не попавшие под запрет, перечислены в постановлении.
Напомним, что со 2 апреля в Забайкальском крае введён особый противопожарный режим. Штрафы за несанкционированные выжигания увеличены. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Граждане, сообщившие в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, чьи умышленные или неосторожные действия привели к возникновению степных и лесных пожаров на территории региона, смогут получить вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, а за содействие задержанию виновников – 50 тысяч рублей за каждого задержанного. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В Забайкалье продлён запрет на пребывание граждан в лесах
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