Улан-Удэ примет фестиваль юных техников

Соревнования команд робототехников пройдут в очном формате



28 мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится открытый всероссийский фестиваль инженерно-технического творчества «Марш Победы». Робототехническое направление фестиваля-конкурса пройдёт в очном формате в ЦДО «Сосновый Бор» города Улан-Удэ. Заявки на участие принимаются до 15 мая.



Также до 15 мая идёт приём заявок на номинации, представленные дистанционно: «Легоконструирование» (участники до 9 лет), «3D-моделирование и 3D-печать” (участники от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет) и «Мультипликация и анимация» (участники до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет).



Во время фестиваля для ребят младшей и средней возрастных групп пройдут мастер-классы «Робототехника Spike Prime». А для педагогов состоится обучающий семинар-практикум по направлениям международных соревнований First Lego League.



Команда-победительница робототехнического направления получит ресурсный набор Lego. Также ещё один набор предназначен для победителя розыгрыша по номеру сертификата участника. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ со ссылкой на организаторов.



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