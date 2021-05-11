Пауэрлифтеры Бурятии успешно выступили на чемпионате Иркутской области

Общество, Фото: федерация пауэрлифтинга РБ (IPF)

Алина Тюкавкина установила рекорд республики в приседе



С 6 по 8 мая в Иркутске прошёл чемпионат Иркутской области по пауэрлифтингу. Сборную Бурятии представляли пять спортсменов спортивного клуба «Медведь», спортсменка СК БГУ и спортсмен-ветеран из Курумканского района.



По итогам соревновательных дней пауэрлифтеры республики показали достойные результаты. Алина Тюкавкина заняла первое место в весовой категории 63 кг и второе место в абсолютном зачёте в экипировочном пауэрлифтинге. Также она установила рекорд Бурятии в приседе – 210 кг. В весовой категории 57 кг среди девушек до 18 лет победила Дарья Урнышева. Спортсменка также стала второй среди женщин в классическом пауэрлифтинге, набрав сумму КМС. Второе место выиграла Александра Извекова в весовой категории 52 кг в классическом пауэрлифтинге, набрав сумму мастера спорта.



Владимир Иванов в весовой категории 93 кг завоевал «золото» среди ветеранов с результатами в приседе – 120 кг, жиме – 90 кг, тяге – 150 кг. Третье место у Сергея Бальчикова в весовой категории 74 кг в классическом пауэрлифтинге. Также третьим стал Роман Шульгин в весовой категории 93 кг в классическом пауэрлифтингe, набрав сумму мастера спорта. Четвёртое место досталось Роману Григорьеву в весовой категории 83 кг в экипировочном пауэрлифтинге. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.





