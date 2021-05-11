Алина Тюкавкина установила рекорд республики в приседе
С 6 по 8 мая в Иркутске прошёл чемпионат Иркутской области по пауэрлифтингу. Сборную Бурятии представляли пять спортсменов спортивного клуба «Медведь», спортсменка СК БГУ и спортсмен-ветеран из Курумканского района.
По итогам соревновательных дней пауэрлифтеры республики показали достойные результаты. Алина Тюкавкина заняла первое место в весовой категории 63 кг и второе место в абсолютном зачёте в экипировочном пауэрлифтинге. Также она установила рекорд Бурятии в приседе – 210 кг. В весовой категории 57 кг среди девушек до 18 лет победила Дарья Урнышева. Спортсменка также стала второй среди женщин в классическом пауэрлифтинге, набрав сумму КМС. Второе место выиграла Александра Извекова в весовой категории 52 кг в классическом пауэрлифтинге, набрав сумму мастера спорта.
Владимир Иванов в весовой категории 93 кг завоевал «золото» среди ветеранов с результатами в приседе – 120 кг, жиме – 90 кг, тяге – 150 кг. Третье место у Сергея Бальчикова в весовой категории 74 кг в классическом пауэрлифтинге. Также третьим стал Роман Шульгин в весовой категории 93 кг в классическом пауэрлифтингe, набрав сумму мастера спорта. Четвёртое место досталось Роману Григорьеву в весовой категории 83 кг в экипировочном пауэрлифтинге. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Пауэрлифтеры Бурятии успешно выступили на чемпионате Иркутской области
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Батор Раднаев включён в состав сборной страны на первенство Европы
Разница с действующим расписанием достигнет 4 часов
Ближайший матч пройдёт сегодня на центральном стадионе республики
Также не все улан-удэнцы разобрались в транспортном вопросе в Родительский день
Переписывать бездомных будут так же, как и всех жителей
К участию в пленэре приглашаются художники и учащиеся школ искусств
В праздники выявили 85 нарушителей противопожарного режима
Многие жители уже приобрели билеты на долгожданный фестиваль
Документ подписал мэр Игорь Шутенков
Ранее актёр играл геев, бомжей и маньяков
Пенсионерка содержит карликового шпица Мишу
«А при чём тут национальность солдат?» - заявили в мэрии Бишкека
За весь период от ковида умерло более 800 человек
Зрители освистанного концерта 9 мая считают, что выступление было слишком затянуто
Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова победили с крупным счётом