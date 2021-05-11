Иркутянка установила мировой рекорд в забеге по Эльбрусу

Елена Кравченко стала победительницей фестиваля Red Fox Elbrus Race



С 4 по 8 мая в Приэльбрусье прошёл фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race. Первым стартом кубка Победы стал квалификационный забег перед скоростным восхождением на вершину Эльбруса – самый «высокий» в мире забег в дисциплине «Вертикальный километр». В соревнованиях принимали участие 350 человек. Задача, которая стояла перед спортсменами, – совершить забег по склону Эльбруса от отметки 2450 метров до 3450 метров.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, военнослужащая Елена Кравченко из Иркутска первой среди женщин пересекла финишную черту «Вертикального километра» установив рекорд фестиваля и мировой рекорд – 48 минут и 31 секунда. До старта Елена уже была пятикратной чемпионкой забега на Эльбрусе, а на этот раз она пополнила копилку своих достижений рекордом. Ещё один уроженец Иркутской области Виталий Чернов в этой же дисциплине стал лучшим среди мужчин.



Также Елена Кравченко победила у женщин в скоростном восхождении на западную вершину Эльбруса (5642 м). Её время -2 часа 56 минут 7 секунд. У мужчин «бронзу» завоевал Виталий Чернов (2:28:38).

