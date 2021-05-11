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Клещи покусали более 150 жителей Бурятии

Клещи покусали более 150 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний

По данным на 6 мая, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 153 человека, из них 49 детей.

Укусы зарегистрированы в Тарбагатайском, Кабанском, Тункинском, Закаменском, Хоринском, Джидинском, Бичурском, Мухоршибирском, Баргузинском, Прибайкальском, Кяхтинском районах и в лечебно-профилактическом учреждении Улан-Удэ.

Клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Для определения заражённости инфекциями в лабораторию доставлено 46 клещей.

От клещевого вирусного энцефалита запланировано привить более 77 тысяч человек. На 6 мая, привито более 33 тысяч человек. Профилактические прививки в настоящее время продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медучреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральных районных больниц, а жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение городской больницы №4 (филиал Республиканской клинической инфекционной больницы) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. М. Расковой, дом 2а, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:

- Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б.

- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.
клещи
 
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