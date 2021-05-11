Жители села в Бурятии открыли памятник герою войны

Памятник они построили своими силами



Жители села Элэсун Курумканского района открыли памятник своему выдающему земляку Радне Модосоевичу Малакшанову, кавалеру Ордена Красного Знамени, дважды кавалеру ордена Красной Звезды, кавалеру Ордена Отечественной войны I и II степени, кавалеру Ордена Славы III степени, награждённому медалью «За отвагу». Об этом сообщается на сайте Совета муниципальных образований Бурятии.



- Надеемся, что памятник Радне Модосоевичу, построенный силами земляков, станет местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом всех наших дедов и прадедов, доблестно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, бабушек и прабабушек, беззаветно трудившихся в тылу, отдавая все для фронта, всё для победы, - отметила глава поселения Бэлла Галсанова.



Также она от лица администрации и Совета депутатов сельского поселения «Элэсун» выразила благодарность за оказанную помощь в строительстве памятника родственникам Радны Модосоевича, жителям и выходцам села и Курумканского района. «Память о прошлом - это наши дела в настоящем», - заключила Бэлла Галсанова.



На сайте «Бессмертный полк» сообщается, что Радна Малакшанов родился в 1911 году вторым ребенком в большой многодетной семье Малакшановых в селе Элысун. До войны был охотником, в Баргузинской долине считался одним из самых опытных охотников.



В августе 1941 года был призван в Красную Армию, а после двухмесячной подготовки его включили в команду снайперов. Первое боевое крещение получил на Западном фронте. В 1942 году в январе в боях под Москвой он отличился, за что был награжден орденом «Красной звезды». Затем фронтовая дорога Малакшанова прошла по земле Крыма и Украины.



В 1944 году младшего сержанта Малакшанова назначили командиром пулеметного отделения, и здесь он неоднократно отличался в боях, а к весне 1944 года грудь Радны Модосоевича украшало уже четыре боевых ордена – два ордена Красной Звезды, орден Славы III степени, за бои за Будапешт был удостоен орденом Боевого Красного Знамени. В августе 1944 года награжден медалью «За Отвагу»



В тяжелые времена Радна не забывал о родных. Он писал очень много писем своим родственникам, жене и любимой дочери. Радна всегда интересовался жизнью и работой своих земляков, описывал природу, погоду тех мест, где он воевал. Для него, привыкшего к сибирскому холоду, морозам были интересны здешние теплые природные условия. Так, в 1944 году Радна писал сестре Сэндэме: «… Выполняю поставленное задание. В Украине и в Крыме очень красиво. Цветут обильно сливы, яблоки. И вот такую землю топчут враги. Жалко природу, землю. Соскучился по своей Малой родине… ».



Его последнее письмо отец Малагшанов Модосой получил из Венгрии. Он писал, что бои проходят западнее Будапешта. Вскоре пришло извещение, что Радна Малакшанов погиб смертью храбрых на поле боя. В извещении было написано, что он умер 17 января 1945г защищая столицу Венгрии. В сентябре 1945 года награжден орденом «Отечественная война 1-й степени» посмертно.



Из наградного листа краткого изложения личного боевого подвига: «Героизм и отвагу проявлял Малакшанов. Когда путь 5-ой роте преградил вражеский пулемет т. Малакшанов решил его уничтожить. Как и во всех проведенных боях, он не думал о смерти, а желал одного- проложить путь наступающим подразделениям. Сочетая высокую боевую выучку скрытно добравшись к пулемету с фланга, он меткой очередью из автомата уничтожил расчет его, а затем повернул пулемет против немцев, расстреливая последних в упор. Не растерялся мужественный воин Малакшанов и тогда, когда на поддержку немцам вышла самоходная пушка. Замаскировавшись, он допустил ее на близкое расстояние, а затем дал меткую очередь по ней из пулемета. Через мгновенье взорвались снаряды, самоходная пушка перестала действовать. Достоин правительственной награды. Ордена «Отечественная война 1-й степени» посмертно. 18.02.1945г. Командир отдельного штурмового инженерно-саперного батальона майор Шаранов».



Отец Радны Малагшан Модосоев вырастил 13 детей и до конца жизни не верил, что его сына нет в живых. Он каждую весну он ждал у окна своего старшего сына Радну.





