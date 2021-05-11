В Бурятии назвали позитивные и негативные события апреля

Позитивных событий в апреле в Бурятии оказалось, по оценке политологов, больше, чем негативных
Фонд «Петербургская политика» представил результаты мониторинга основных событий социально-политической жизни регионов за апрель. В целом по России выделено топ-30 событий месяца, Бурятии в их числе не оказалось. В повестке самых главных вопросов месяца были, например, смена глав Северной Осетии, Тывы и Ульяновской области, уход Сергея Меняйло с поста полпреда президента в Сибирском федеральном округе, введение в ряде регионов материальных стимулов для прошедших вакцинацию, арест бывшего замгубернатора Владимирской области Рената Чагаева, выдвижение бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой на выборах в Госдуму от партии «Новые люди», присвоение Гатчине статуса столицы Ленинградской области и др. Попала в топ-30 событий месяца и гибель главы управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова во время охоты.
Бурятию фонд «Петербургская политика» включил в число регионов с высокой устойчивостью (свыше 7 баллов по 10-балльной шкале).
Политологи выделили четыре основных позитивных событиях апреля в Бурятии. Это, в частности, обсуждение главой республики Алексеем Цыденовым и зампредом правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым вопросов газификации региона. Как сообщал «Байкал-Daily», встреча состоялась в середине апреля. Перспективы Бурятии теперь связаны с проектом строительства газопровода «Сила Сибири 2» через Монголию в Китай. «У нас все больше шансов, что газификация республики будет», - сообщил тогда Алексей Цыденов.
Также отмечено принятие Народным Хуралом закона об оказании разовой помощи для малышки Адисы Гармаевой, больной спинально-мышечной атрофией первого типа. Необходимые 130 миллионов будут выделены девочке за счёт налоговых отчислений мажоритарного держателя акций ГОК «Озёрный» Владислава Свиблова.
Также среди позитивных событий апреля фонд «Петербургская политика» включил подписание ПАО ТГК-14 соглашения с профсоюзами о повышении зарплаты работников в Бурятии и Забайкалье до уровня отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике.
Четвёртым событием месяца стало 21-е место в демографическом рейтинге регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 0,1%).
Негативных событий апреля оказалось три. Первое – это прогремевшее на всю Россию задержание по подозрению в растлении несовершеннолетних дьякона евангелистской общины в одном из сёл Хоринского района. После задержания педофил признался в совершении семи преступлений против половой свободы детей.
Также это гибель пенсионерки от нападения собак в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района. 80-летняя женщина умерла страшной смертью – собаки загрызли её насмерть.
Замыкает рейтинг негативных событий апреля заявление об отставке министра образования и науки Баира Жалсанова. Он попросился в отставку после обысков, состоявшихся в министерстве и комитете по образованию администрации Улан-Удэ из-за возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество».
В Бурятии назвали позитивные и негативные события апреля
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