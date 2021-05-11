Нарушение с маткапиталом выявила прокуратура
Прокуратура Кяхтинского района Бурятии выяснила, что местная жительница нарушила законодательство при распоряжении средствами материнского капитала.
Местная жительница в 2017 году получила маткапитал. Она обналичила его, провернув схему с покупкой квартиры у своей матери.
- В нарушение федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», приобретённое жилье в общую собственность на несовершеннолетних детей женщина не оформила. Кроме того, в 2019 году жилое помещение вновь было продано матери, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокуратура подала в Кяхтинский районный суд иск. Суд в итоге признал договор купли-продажи квартиры, заключенного между женщиной и её матерью, недействительным. Суд понудил гражданку зарегистрировать на трёх несовершеннолетних детей доли в праве собственности на квартиру, приобретенную на средства материнского капитала.
Решение суда в законную силу не вступило.
Жительницу Бурятии обязали поделиться жильём с детьми
Общество, Фото:
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