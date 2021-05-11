 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

Жительницу Бурятии обязали поделиться жильём с детьми

Жительницу Бурятии обязали поделиться жильём с детьми
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушение с маткапиталом выявила прокуратура

Прокуратура Кяхтинского района Бурятии выяснила, что местная жительница нарушила законодательство при распоряжении средствами материнского капитала.

Местная жительница в 2017 году получила маткапитал. Она обналичила его, провернув схему с покупкой квартиры у своей матери.

- В нарушение федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», приобретённое жилье в общую собственность на несовершеннолетних детей женщина не оформила. Кроме того, в 2019 году жилое помещение вновь было продано матери, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокуратура подала в Кяхтинский районный суд иск. Суд в итоге признал договор купли-продажи квартиры, заключенного между женщиной и её матерью, недействительным. Суд понудил гражданку зарегистрировать на трёх несовершеннолетних детей доли в праве собственности на квартиру, приобретенную на средства материнского капитала.

Решение суда в законную силу не вступило.
жилье материнский капитал прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовал чемпионат России по женской борьбе
В Улан-Удэ стартовал чемпионат России по женской борьбе
Общество, 11.05.2021
В первый день на ковёр выйдут 16 представительниц Бурятии
В Бурятии назвали позитивные и негативные события апреля
В Бурятии назвали позитивные и негативные события апреля
Общество, 11.05.2021
Позитивных событий в апреле в Бурятии оказалось, по оценке политологов, больше, чем негативных
Жительницу Бурятии обязали поделиться жильём с детьми
Жительницу Бурятии обязали поделиться жильём с детьми
Общество, 11.05.2021
Нарушение с маткапиталом выявила прокуратура
В Улан-Удэ до +15 градусов
В Улан-Удэ до +15 градусов
Общество, 11.05.2021
По республике днём преимущественно без осадков
В Чите ветеран замерзает в собственной квартире
В Чите ветеран замерзает в собственной квартире
Общество, 10.05.2021
Начала доследственная проверка 
В районе Бурятии прошли авто и велопробеги
В районе Бурятии прошли авто и велопробеги
Общество, 10.05.2021
Заезды посвятили Дню Победы 
В Улан-Удэ устроили концерт для 100-летнего ветерана
В Улан-Удэ устроили концерт для 100-летнего ветерана
Общество, 10.05.2021
Клавдия Афанасьевна 20 лет проработала в городской больнице № 4
Житель Бурятии устроил лесной пожар, сжигая одежду
Житель Бурятии устроил лесной пожар, сжигая одежду
Общество, 10.05.2021
Мужчина состоит на учёте у врача-психиатра
В Улан-Удэ праздничный салют состоял из 300 зарядов
В Улан-Удэ праздничный салют состоял из 300 зарядов
Общество, 10.05.2021
Празднование Дня Победы завершилось артиллерийским салютом 
В Бурятии подростки предстанут перед судом за сообщение о взрыве
В Бурятии подростки предстанут перед судом за сообщение о взрыве
Общество, 10.05.2021
Молодые люди соврали о готовящемся взрыве 
В Бурятии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса
В Бурятии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса
Общество, 10.05.2021
Общее число случаев заражения превышает 37 тысяч 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^