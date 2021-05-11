Жительницу Бурятии обязали поделиться жильём с детьми

Нарушение с маткапиталом выявила прокуратура



Прокуратура Кяхтинского района Бурятии выяснила, что местная жительница нарушила законодательство при распоряжении средствами материнского капитала.



Местная жительница в 2017 году получила маткапитал. Она обналичила его, провернув схему с покупкой квартиры у своей матери.



- В нарушение федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», приобретённое жилье в общую собственность на несовершеннолетних детей женщина не оформила. Кроме того, в 2019 году жилое помещение вновь было продано матери, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокуратура подала в Кяхтинский районный суд иск. Суд в итоге признал договор купли-продажи квартиры, заключенного между женщиной и её матерью, недействительным. Суд понудил гражданку зарегистрировать на трёх несовершеннолетних детей доли в праве собственности на квартиру, приобретенную на средства материнского капитала.



Решение суда в законную силу не вступило.

