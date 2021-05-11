По республике днём преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 мая по республике ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +1,+6 тепла, местами по юго-западу до -1,-6, днём +12,+17, местами по Прибайкалью до +5,+10.
В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Температура ночью +2,+4, днём +13,+15.
В Улан-Удэ до +15 градусов
Общество, Фото:
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