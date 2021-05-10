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В Улан-Удэ за пожарами кладбищах будут следить с квадрокоптера

В Улан-Удэ за пожарами кладбищах будут следить с квадрокоптера
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
11мая состоится Родительский день

Родительский день или Радоница - день особого поминовения усопших. Этот праздник отмечается после Пасхи, и в этом году он выпадает на 11 мая.

За содержание и порядок на городских кладбищах отвечает МАУ «Специализированная служба», подведомственное учреждение комитета городского хозяйства. ⠀

МБУ «Городское лесничество» устраивает минерализованные полосы вокруг городских кладбищ, а также патрулирует городские леса в районе кладбищ, в том числе с использованием квадрокоптера, оснащённого тепловизором.⠀

Между тем, МАУ «Специализированная служба» отвечает за содержание девяти городских кладбищ общей площадью почти 250 гектар. Это новое кладбище «Южное» на Спиртзаводской трассе, старейшее кладбище в микрорайоне Горький, а также кладбища в микрорайонах Кирзавод, Загорск, Мелькомбинат, Забайкальский, Шишковка, Стеклозавод, Тальцы. Самое большое кладбище находится в мкр. Стеклозавод и имеет площадь 102 га, самое маленькое в мкр. Забайкальский площадью 0,8 га.⠀

Также Специализированная служба оказывает услуги по уходу за местом захоронения, такие как восстановление опавшего холма могилы, разовая уборка холма могилы, прополка цветников, окраска надмогильных сооружений - памятников, стенок для венков, столиков, скамеек, оградок и другое, сообщили в администрации города. 

родительский день
 
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