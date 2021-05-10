В Улан-Удэ за пожарами кладбищах будут следить с квадрокоптера





Родительский день или Радоница - день особого поминовения усопших. Этот праздник отмечается после Пасхи, и в этом году он выпадает на 11 мая.За содержание и порядок на городских кладбищах отвечает МАУ «Специализированная служба», подведомственное учреждение комитета городского хозяйства. ⠀МБУ «Городское лесничество» устраивает минерализованные полосы вокруг городских кладбищ, а также патрулирует городские леса в районе кладбищ, в том числе с использованием квадрокоптера, оснащённого тепловизором.⠀Между тем, МАУ «Специализированная служба» отвечает за содержание девяти городских кладбищ общей площадью почти 250 гектар. Это новое кладбище «Южное» на Спиртзаводской трассе, старейшее кладбище в микрорайоне Горький, а также кладбища в микрорайонах Кирзавод, Загорск, Мелькомбинат, Забайкальский, Шишковка, Стеклозавод, Тальцы. Самое большое кладбище находится в мкр. Стеклозавод и имеет площадь 102 га, самое маленькое в мкр. Забайкальский площадью 0,8 га.⠀Также Специализированная служба оказывает услуги по уходу за местом захоронения, такие как восстановление опавшего холма могилы, разовая уборка холма могилы, прополка цветников, окраска надмогильных сооружений - памятников, стенок для венков, столиков, скамеек, оградок и другое, сообщили в администрации города.