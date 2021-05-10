В районе Бурятии прошли авто и велопробеги

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Заезды посвятили Дню Победы



На этой неделе в преддверии 9 Мая в Мухоршибирском районе Бурятии прошли традиционные авто и велопробеги.



6 мая в рамках акции «Свет Великой Победы» прошёл традиционный женский автопробег. Автомобили проехали по трём маршрутам: «Мухоршибирь – Шаралдай – Куготы – Зандин - Гашей – Цолга – Усть-Алтачей – Подлопатки»; «Мухоршибирь – Харашибирь – Степное – Тугнуй – Брянка – Шинестуй – Кусоты – Саган – Нур – Никольск –Хонхолой»; «Мухоршибирь – Новый Заган – Бар – Хошун-Узур – Харьяска – Галтай – Калиновка – Нарсата – Верхний Сутай – Бом».



В ходе проведения мероприятия, участники автопробега навестили ныне живущих ветеранов, вдов участников Великой Отечественной войны и поздравили их с праздником Победы. Перед стартом сотрудники ГИБДД провели инструктаж, напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, проверили техническое состояние задействованных автомобилей.



7 и 8 мая в сёлах Мухоршибирь и Харашибирь прошли традиционные велопробеги, участие в которых приняли учащиеся Мухоршибирской школы №2 и Харашибирской школы, родители и педагоги. Перед началом проведения велопробега сотрудники Госавтоинспекции провели с участниками инструктаж и обеспечили сопровождение колонны велосипедистов от старта до финиша, сообщает УГИБДД по Бурятии.



