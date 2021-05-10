В Родительский день в Улан-Удэ усилят движение автобусов



В Родительский день 11 мая в Улан-Удэ автобусу будут заезжать на кладбища. По каким направления будет осуществляться движение пассажирского транспорта сообщили в администрации города:

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- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая – пл. Советов (3 автобуса); ⠀



- по маршруту № 56 движение 20 автобусов будет продлено от мкр. Шишковка до мкр. Стеклозавод;

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- переезд «Почтовый» по ул. Пищевая - кладбище «Южное» будут организованы укороченные рейсы маршрута № 97 «Квартал» с интервалом 15 мин.

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- маршруты №№ 3, 21, 23 перенесут в Родительский день конечную остановку на кладбище в мкр. Загорск. ⠀



- работа городских маршрутов №№ 25, 33, 46, 92, 40, 70, 71, 97, 97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена. ⠀

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Также организованы маршруты сегодня, 10 мая:⠀

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- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пл. Советов. ⠀



Отправление автобусов с кладбища «Южное» в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 часов. Отправление с пл. Советов (ост. «Филармония») в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. ⠀⠀

В выходные дни с 10:00 часов по маршруту № 97 «Квартал» будут организованы рейсы не менее 2 автобусов с интервалом 30 мин. от переезда «Почтовый» по ул. Пищевая до кладбища «Южное». ⠀

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Телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта 45-45-53.



