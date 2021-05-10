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Житель Бурятии устроил лесной пожар, сжигая одежду

Житель Бурятии устроил лесной пожар, сжигая одежду
Общество,  Фото:представлено пресс-службой МЧС Бурятии
Мужчина состоит на учёте у врача-психиатра

Вчера в Курумканском районе Бурятии в 7 часов утра обнаружен лесной пожар. На тушении работало 15 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 3 единицы лесопожарной техники.

Возник лесной пожар из-за непогашенного костра. Вскоре сотрудниками полиции был найден и виновник возгорания, им оказался местный житель.

По словам мужчины, прогуливаясь по лесу, он увидел сломанные жерди. Он хотел убрать их, а потом решил сжечь вместе со своей одеждой. Мужчина развёл костёр, и не затушив его, ушёл. Огонь перекинулся на лесную подстилку и прошёл 1,2 га.


Известно, что нарушитель состоит на учёте у врача-психиатра. В отношении мужчины составлен протокол по статье 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Дело находится на административном расследовании, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

лесные пожары
 
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