В Улан-Удэ устроили концерт для 100-летнего ветерана

Клавдия Афанасьевна 20 лет проработала в городской больнице № 4



В январе этого года Клавдия Афанасьевна Седунова отметила 100-летний Юбилей. 9 мая для ветерана Великой Отечественной войны праздничный концерт подготовила улан-удэнская городская больница №4 совместно с Республиканским центром народного творчества, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.







Клавдия Афанасьевна Седунова родилась в 1921 году в селе Зырянск Прибайкальского района. Клавдия окончила четырёхклассную школу в родном селе и семилетку в селе Кома, затем продолжила образование в медицинском техникуме на фельдшерско-акушерском отделении. Начала трудовую деятельность в Селенгинском районе в 1940 году.



В июле 1941 года Клавдия Афанасьевна была призвана на военную службу в Улан-Удэ. Столица республики готовилась к приёму раненых с фронта. В кратчайшие сроки – всего за полгода – были сформированы 14 эвакуационных госпиталей.



Первых раненых, прибывших в феврале 1942 года, Клавдия Афанасьевна помнит до сих пор. Совсем мальчишки, ровесники, и с такими тяжёлыми ранениями, что, казалось, не выживут.



Руководство приняло решение направить Клавдию Афанасьевну на учёбу в Иркутский медицинский институт. Так в августе 1942 года она стала студенткой стоматологического факультета, одновременно работала медицинской сестрой в челюстно-лицевой клинике.



Интересной страницей биографии Клавдии Афанасьевны стали годы работы в Казахстане. В Алма-Ату она приехала сразу же после окончания мединститута. Здесь познакомилась со своим будущим супругом, участником военных событий на озере Хасан, защитником Москвы. Вслед за ним в 1947 году уехала в город Кокчетав.



В 1953 году в связи со смертью Сталина началось расформирование лагерей. Супруги переехали на родину мужа, в станицу Северская Краснодарского края, а в 1966 году перебрались в родные края Клавдии Афанасьевны. Вся её дальнейшая трудовая деятельность связана с городской больницей № 4. Здесь она проработала 20 лет: врачом-стоматологом, заведующей стоматологическим кабинетом.



Клавдия Афанасьевна – ветеран войны и труда, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими юбилейными медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами Президента Республики Бурятии и Председателя Народного Хурала РБ.

