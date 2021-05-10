Прокуратура выявила нарушение
Северобайкальская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства о несостоятельности (банкротстве) в деятельности конкурсного управляющего предприятия – должника. Некоммерческая ассоциация, осуществляющая эксплуатацию нежилого фонда, имеет задолженность по заработной плате в размере 856 тысяч рублей перед 8 работниками организации.
Установлено, что конкурсным управляющим с момента открытия конкурсного производства меры по взысканию дебиторской задолженности не приняты, требования и исковые заявления к третьим лицам не предъявлены.
Прокуратура внесла представление в саморегулируемую организацию ассоциации арбитражных управляющих, по результатам рассмотрения которого конкурсный управляющий привлечена к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении конкурсного управляющего возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ «Неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве», которое находится на рассмотрении в Арбитражном суде Бурятии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии конкурсного управляющего привлекли к ответственности
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