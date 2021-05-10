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В Бурятии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса

В Бурятии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения превышает 37 тысяч

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 10 мая в Бурятии зарегистрировано 37 424 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. 54% (19 968) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 25 больных. Из них 19 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Всего выздоровели от COVID-19 – 36 159 человек, в том числе 20 за последние сутки.

В стационарах получают лечение 281 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 204. В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ - 22 пациента (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 328 коек: занято – 281, свободно – 47 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,7%.

Амбулаторное лечение проходят 119 пациентов с COVID-19.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 865 человек, один из них скончался накануне.

Круг контактных лиц составляет 1275 человек.

профилактика коронавирус
 
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