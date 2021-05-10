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В Бурятии подростки предстанут перед судом за сообщение о взрыве

В Бурятии подростки предстанут перед судом за сообщение о взрыве
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодые люди соврали о готовящемся взрыве

12 мая в Баунтовском районном суде Бурятии состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении двоих 16-летних подростков. Они обвиняются по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

Преступление произошло в декабре 2019 года. Вечером в школу Баунтовского района позвонил неизвестный и сообщил вахтёру, что в школе заложена бомба в 8 кг тротила. По его словам, бомба взорвётся в 6 часов утра.

Полученное сообщение о заложенной бомбе вахтёр передал в дежурную часть отделения полиции. Деятельность учебного учреждения была немедленно заблокирована в связи проведением мероприятий по обнаружению взрывного устройства и обеспечением общественной безопасности.

По версии следствия, приятели вступили в сговор. Один из подростков установил на громкую связь свой мобильный телефон, и позвонил в школу. Он, по подсказке своего приятеля, сообщил сторожу школы о заложенной бомбе и готовящемся взрыве.

По закону, уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет за все виды преступлений, обозначенных в уголовном кодексе. Но за строго определённый ряд преступлений, перечисленных в статье 20 УК РФ, уголовная ответственность наступает с 14 лет, в том числе, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщили в пресс-службе суда. 
суд
 
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