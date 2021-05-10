Матч ТВ покажет финалы чемпионата России в Улан-Удэ



19:00 - 21:00 Полуфинальные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.)



12 мая



11:00 - 15:00 Утешительные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.) и финальные схватки за III место.



18:00 - 18:40 Церемония открытия



18:40 - 21:00 Финальные схватки за I место во всех весовых категориях



11:00 - 17:00 Квалификационные и отборочные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.)