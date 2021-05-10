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Матч ТВ покажет финалы чемпионата России в Улан-Удэ

Матч ТВ покажет финалы чемпионата России в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Соревнования стартуют завтра

12 мая состоятся финальные схватки предолимпийского чемпионата России по женской борьбе. Прямая трансляция на YouTube-канале федерации спортивной России, местных телеканалах Ариг Ус, Тивиком, АТВ и федеральном канале Матч ТВ. Боец.

Сегодня в Улан-Удэ прилетела команда федерального канала Матч ТВ. Журналисты снимают специальный репортаж для канала Матч ТВ. Страна. Также репортажи из Улан-Удэ покажут в выпусках новостей на федеральном Матч ТВ.

Прямая трансляция финальных схваток чемпионата будет вестись с 6 камер, сообщает оргкомитет чемпионата.

Как сообщал «Байкал-Daily», сборную Бурятии представят 23 спортсменки.

11 мая

11:00 - 17:00 Квалификационные и отборочные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.)

19:00 - 21:00 Полуфинальные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.)

12 мая

11:00 - 15:00 Утешительные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.) и финальные схватки за III место.

18:00 - 18:40 Церемония открытия

18:40 - 21:00 Финальные схватки за I место во всех весовых категориях




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спорт борьба
 
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