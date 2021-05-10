За сутки потушили два лесных пожара
За сутки проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Тарбагатайском и Курумканском районах Бурятии. Возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,2 га.
На тушении работало 23 человека из числа лесной охраны, привлечённых и МЧС. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники.
На утро 10 мая пожары ликвидированы, новых очагов возгорания не обнаружено.
Лесники призывают жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности. За прошедшие сутки выявлено 36 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Кроме того, пожарные, местные жители и лесники 7 раз тушили возгорания сухой травянистой растительности, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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