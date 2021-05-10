 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 мая

09 мая

Популярное

В Бурятии сегодня дождливая погода

В Бурятии сегодня дождливая погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местами пройдёт мокрый снег

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 10 мая, днём в большинстве районов республики дождь и мокрый снег.

Ветер северо-западный 3-8, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +5,+10, местами до +15.

В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём ожидается +8,+10.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ реконструировали подвиг Сергея Орешкова
В Улан-Удэ реконструировали подвиг Сергея Орешкова
Общество, 09.05.2021
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж из Городского культурного центра, где прошло праздничное мероприятие в честь Дня Победы  
Девочка из Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»
Девочка из Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»
Общество, 09.05.2021
Семиклассница Анастасия на одном из этапов конкурса танцевала в бурятском наряде
В Улан-Удэ 100 «титановцев» убрались в сквере имени Сенчихина
В Улан-Удэ 100 «титановцев» убрались в сквере имени Сенчихина
Общество, 09.05.2021
Из сквера вывезли огромное количество мусора
Как в Улан-Удэ прошёл парад в честь Дня Победы – фоторепортаж
Как в Улан-Удэ прошёл парад в честь Дня Победы – фоторепортаж
Общество, 09.05.2021
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с самого торжественного события Дня Победы
В Бурятии прошёл чемпионат по автокроссу. Фоторепортаж
В Бурятии прошёл чемпионат по автокроссу. Фоторепортаж
Общество, 09.05.2021
На чемпионате вместе с автогонщиками-мужчинами соревновалась единственная леди
В Улан-Удэ проходит выставка военной техники
В Улан-Удэ проходит выставка военной техники
Общество, 09.05.2021
Выставка техники на Мемориале Победы вызвала большой ажиотаж
«Единая Россия» провела в Бурятии акцию «Вахта памяти»
«Единая Россия» провела в Бурятии акцию «Вахта памяти»
Общество, 09.05.2021
По всей республике представители партии возлагают цветы к военным памятникам
Бурятский режиссёр написал трогательное стихотворение о войне
Бурятский режиссёр написал трогательное стихотворение о войне
Общество, 09.05.2021
Стихотворение называется «Мы погибли в страшном сорок первом…»
Фуд-блогер почувствовал «нереальные ощущения» от бурятской кухни
Фуд-блогер почувствовал «нереальные ощущения» от бурятской кухни
Общество, 09.05.2021
Московский фуд-блогер оценил блюда из «начала времён» в столичном ресторане бурятской кухни
В Улан-Удэ возлагают цветы к военным памятникам
В Улан-Удэ возлагают цветы к военным памятникам
Общество, 09.05.2021
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с площади Славы
Дворники поздравили улан-удэнцев с Днём Победы
Дворники поздравили улан-удэнцев с Днём Победы
Общество, 09.05.2021
Представили комбината по благоустройству снялись в видеопоздравлении  
В Улан-Удэ прошёл парад Победы
В Улан-Удэ прошёл парад Победы
Общество, 09.05.2021
По главной площади столицы Бурятии прошли 17 пеших парадных расчётов и 53 единицы боевой техники  
В Улан-Удэ провели митинг Победы у памятника Сенчихину
В Улан-Удэ провели митинг Победы у памятника Сенчихину
Общество, 09.05.2021
В школе №26 работает добровольческое движение имени Героя Сенчихина
В Бурятии коронавирусом заболели 26 человек за сутки
В Бурятии коронавирусом заболели 26 человек за сутки
Общество, 09.05.2021
Число госпитализированных больных коронавирусом сокращается
В Бурятии дети высаживают «сады памяти»
В Бурятии дети высаживают «сады памяти»
Общество, 09.05.2021
Деревья сажают в память о Великой Отечественной войне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^