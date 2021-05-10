Местами пройдёт мокрый снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 10 мая, днём в большинстве районов республики дождь и мокрый снег.
Ветер северо-западный 3-8, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +5,+10, местами до +15.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём ожидается +8,+10.
В Бурятии сегодня дождливая погода
Общество, Фото:
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