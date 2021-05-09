Девочка из Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»

8 мая в Сочи прошёл детский финал конкурса «Мировая модель 2021». Бурятию представляла 13-летняя Анастасия Семёнова. Она из села Малый Куналей Бичурского района Бурятии. Настя учится в седьмом классе.
Школьница из Бурятии отлично выступила, заняв призовое место. Она стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель».
Детский конкурс «Мировая модель» состоял из нескольких этапов. Первый – «визитка» и знакомство с участниками. За титул боролись 50 детей. Затем они соревновались в творческих номерах. Настя показала танец «Дочь Байкала» в бурятском национальном костюме. На третьем этапе девочки прошлись в дефиле в вечерних платьях.
Также между номерами был модный показ, на котором Настя дефилировала в платье от модных дизайнеров.
- Поздравляем Анастасию с победой, достойная смена растёт у нас! На конкурс Настя приехала с мамой Анной Хохоловой, которая 7 мая на финале конкурса получила номинацию «Мировая Супер Модель 2021», - рассказала «Байкал-Dailу» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.
Как сообщал «Байкал-Dailу», среди замужних женщин на конкурсе «Мировая модель» ещё одна представительница Бурятии Мария Пушмина завоевала титул 1-й вице-мисс.
Конкурс красоты «Мировая модель» в этом году проводится впервые. В нём принимают участие и девочки, и девушки, и женщины. Цель конкурса — пропаганда здорового образа жизни, пропаганда красоты и творчества, а также сплочение участниц из разных стран мира