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Девочка из Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»

Девочка из Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»
Общество,  Фото:предоставлено Анной Хохоловой
Семиклассница Анастасия на одном из этапов конкурса танцевала в бурятском наряде

8 мая в Сочи прошёл детский финал конкурса «Мировая модель 2021». Бурятию представляла 13-летняя Анастасия Семёнова. Она из села Малый Куналей Бичурского района Бурятии. Настя учится в седьмом классе.

Школьница из Бурятии отлично выступила, заняв призовое место. Она стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель».



Детский конкурс «Мировая модель» состоял из нескольких этапов. Первый – «визитка» и знакомство с участниками. За титул боролись 50 детей. Затем они соревновались в творческих номерах. Настя показала танец «Дочь Байкала» в бурятском национальном костюме. На третьем этапе девочки прошлись в дефиле в вечерних платьях.

Также между номерами был модный показ, на котором Настя дефилировала в платье от модных дизайнеров.

- Поздравляем Анастасию с победой, достойная смена растёт у нас! На конкурс Настя приехала с мамой Анной Хохоловой, которая 7 мая на финале конкурса получила номинацию «Мировая Супер Модель 2021», - рассказала «Байкал-Dailу» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.



Как сообщал «Байкал-Dailу», среди замужних женщин на конкурсе «Мировая модель» ещё одна представительница Бурятии Мария Пушмина завоевала титул 1-й вице-мисс.

Конкурс красоты «Мировая модель» в этом году проводится впервые. В нём принимают участие и девочки, и девушки, и женщины. Цель конкурса — пропаганда здорового образа жизни, пропаганда красоты и творчества, а также сплочение участниц из разных стран мира
конкурс красоты
 
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