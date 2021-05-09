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В Улан-Удэ 100 «титановцев» убрались в сквере имени Сенчихина

В Улан-Удэ 100 «титановцев» убрались в сквере имени Сенчихина
Общество,  Фото:страница Вадима Бредний
Из сквера вывезли огромное количество мусора

100 сотрудников «Титана» вышли на субботник в сквер имени Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина.

- Мы решили внести свою лепту в благоустройство города Улан-Удэ. Многие из сотрудников пришли на субботник со своими детьми, - поделился руководитель ГК «Титан», депутат горсовета Вадим Бредний.

К дружному коллективу «титановцев» присоединились ветераны клуба «Пилот», депутаты горсовета во главе с председателем Чимитом Бальжинимаевым, сотрудники аппарата горсовета, школьники и педагоги школы №26 во главе с директором Людмилой Мункоевой, а также неравнодушные жители микрорайона.



Несмотря на каверзы погоды, «десант чистоты» сантиметр за сантиметром приводил в порядок центр микрорайона Шишковка.

После субботника из сквера вывезли три «КамАЗа» мусора, старой травы и веток. Также участники субботника покрасили лавочки, заборы и поручни, привели в порядок детскую площадку и заменили плафоны светильников.

- Спасибо всем, кто принял участие в субботнике. Я искренне надеюсь, что жители и дальше будут поддерживать порядок, и микрорайон Шишковка будет чистым и красивым всегда! – обратился Вадим Бредний. 
сквер субботник Титан
 
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