«Единая Россия» провела в Бурятии акцию «Вахта памяти»

По всей республике представители партии возлагают цветы к военным памятникам



Акция «Вахта памяти», которая уже стала ежегодной, снова прошла в Бурятии. Она приурочена ко Дню Победы и охватывает всю республику.



- Акция проходит при поддержке партии «Единая Россия». Как в Улан-Удэ, так и в селах, даже небольших, люди приходят к памятникам, возлагают цветы, отдают дань уважения. Только в Улан-Удэ насчитывается 44 таких памятника, - рассказал журналистам Владимир Ведерников, руководитель регионального исполнительного комитета БРО партии «Единая Россия».



Одна из таких точек, ставшая в День Победы центром притяжения – мемориальный комплекс раненым, умершим в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны, расположенный на улице Бабушкина.



Гирлянды, венки и цветы к мемориалу, помимо членов регионального отделения «Единой России», возложили представители администрации Улан-Удэ, Улан-Удэнского горсовета, администрации Октябрьского района, налоговой инспекции, таможни и другие.



- Здесь находится братская могила тех воинов, которые умерли от ран в госпиталях Улан-Удэ. И сегодня сюда пришло большое количество людей, которые отдали дань памяти, возложили цветы в этот великий праздник, - говорил Владимир Ведерников. - Во время войны по официальным данным в столице Бурятии работало 14 госпиталей, по неофициальным данным – 21 госпиталь. Из 30 тысяч воинов, проходивших здесь лечение, более 10 тысяч вернулись в строй.



Ещё одна «Вахта памяти» прошла в посёлке Забайкальский у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной. Гирлянды памяти, венки и цветы к нему возложили зарничники детского сада №47 «Елочка», учащиеся школы №55, военнослужащие 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и просто неравнодушные люди.



- Благодаря Великой Победе мы сегодня стоим с вами здесь. С почтением, трепетом, уважением поздравляю всех этим праздником. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на нашу с вами жизнь, - говорила Татьяна Санжелова, помощник депутата улан-удэнского горсовета от «Единой России» Валерия Амагырова. - Мы каждый год 9 мая отмечаем наших участников войны, участников трудового фронта, проводим поздравительные мероприятия.



К слову, акция «Вахта памяти» — это не только возложение цветов к памятникам. Она включает в себя постоянную работу по поиску и исследованию данных об участниках войны, запечатленных на памятниках. Их биографии тщательно изучаются и дополняются волонтерами. Уточняется и история самих памятников. Но и это еще не все. В прошлом году Бурятия стала участником еще одного проекта, касающегося памятников ВОВ.



- У нас в прошлом году в России и в Бурятии в частности, стартовал проект на платформе «Яндекс». Эта компания предоставила свои возможности для оцифровки данных о мемориалах а также о музейных экспозициях, посвященных воинской славе. Сегодня в Бурятии оцифровано порядка 540 таких точек, - рассказала Татьяна Бороноева, член регионального политического совета «Единой России», директор Национального музея Республики Бурятия. - То есть, большая часть экспозиций в районах республики, посвященных воинской памяти, отражена на интерактивной карте. И любой желающий может зайти на «Яндекс», набрать «Я помню», найти Республику Бурятия и там – все эти оцифрованные объекты.

