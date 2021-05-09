Стихотворение называется «Мы погибли в страшном сорок первом…»
Бурятский режиссёр Юрий Ботоев («Каникулы в Таиланде», «Тайна завещания», «Головар», «Золото империи») давно известен также своими стихотворениями, чаще всего сатирическими, на злобу дня. Сегодня же, 9 мая, он представил пронзительное стихотворение в честь Дня Победы.
«Мы погибли в страшном сорок первом,
Кто-то пал в бою в сорок втором.
У кого не выдержали нервы,
В сорок третьем юным пацаном,
Подобрав подол большой шинели,
Он с собой немецкий танк взорвал…
Ох, как мы всегда в душе хотели,
Чтобы Бог нас снова воскрешал!
Погибали мы в сорок четвертом.
В сорок пятом жалко умирать,
Но война далась не только по́том,
Жизни нужно было отдавать.
Мы всё бесконечно погибали,
Чтоб однажды завершился Ад…
А потом нас в бронзе отливали!
Наши души очерки хранят!
Нет страшней на свете преступлений –
Двадцать семь мильонов умертвить.
Сколько не рожденных поколений?
Сколько среди вас могло бы жить?
И об этом знать, конечно, надо,
Для чего мы разнесли Рейхстаг,
И когда проводите парады,
И когда несёте красный флаг.
И на ваш нелегкий век подонков
Хватит, что желают мир в цепях.
Мы ушли, и нет у нас потомков…
Вы теперь за них и за себя!»
Юрий Ботоев получил десятки одобрительных комментариев. «Очень тронуло», «Очень хороший стих, аж мурашки по коже», «Сильные стихи, спасибо», - делятся пользователи.
Режиссёр находится сейчас в Таиланде. На вопрос, как он будет отмечать сегодня День Победы, ответил: «В бассейн схожу, смузи попью и фильм про войну посмотрю в ютубе».
Бурятский режиссёр написал трогательное стихотворение о войне
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