Бурятский режиссёр написал трогательное стихотворение о войне

Стихотворение называется «Мы погибли в страшном сорок первом…»



Бурятский режиссёр Юрий Ботоев («Каникулы в Таиланде», «Тайна завещания», «Головар», «Золото империи») давно известен также своими стихотворениями, чаще всего сатирическими, на злобу дня. Сегодня же, 9 мая, он представил пронзительное стихотворение в честь Дня Победы.



«Мы погибли в страшном сорок первом,

Кто-то пал в бою в сорок втором.

У кого не выдержали нервы,

В сорок третьем юным пацаном,

Подобрав подол большой шинели,

Он с собой немецкий танк взорвал…



Ох, как мы всегда в душе хотели,

Чтобы Бог нас снова воскрешал!

Погибали мы в сорок четвертом.

В сорок пятом жалко умирать,

Но война далась не только по́том,

Жизни нужно было отдавать.



Мы всё бесконечно погибали,

Чтоб однажды завершился Ад…

А потом нас в бронзе отливали!

Наши души очерки хранят!



Нет страшней на свете преступлений –

Двадцать семь мильонов умертвить.

Сколько не рожденных поколений?

Сколько среди вас могло бы жить?



И об этом знать, конечно, надо,

Для чего мы разнесли Рейхстаг,

И когда проводите парады,

И когда несёте красный флаг.

И на ваш нелегкий век подонков

Хватит, что желают мир в цепях.



Мы ушли, и нет у нас потомков…

Вы теперь за них и за себя!»







Юрий Ботоев получил десятки одобрительных комментариев. «Очень тронуло», «Очень хороший стих, аж мурашки по коже», «Сильные стихи, спасибо», - делятся пользователи.



Режиссёр находится сейчас в Таиланде. На вопрос, как он будет отмечать сегодня День Победы, ответил: «В бассейн схожу, смузи попью и фильм про войну посмотрю в ютубе».



