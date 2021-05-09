Фуд-блогер почувствовал «нереальные ощущения» от бурятской кухни

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Московский фуд-блогер оценил блюда из «начала времён» в столичном ресторане бурятской кухни



Московский фуд-блогер ведёт канал «Zаметки на салфетке» на Яндекс Дзен. Два раза в неделю он представляет авторские впечатления-обзоры на заведения разных ценовых категорий. Пользователи с удовольствием читают посты, активно комментируя; на канал подписаны более четырёх тысяч человек. Один из последних обзоров сделан на ресторан бурятской кухни, который находится на улице Малая Дмитровка.



Автор признался, что до этого не был знаком с бурятской или монгольской кухнями.



- Приходя в подобное заведение, почему-то ожидаешь увидеть пустой зал и скучающих официантов, особенно днем, но здесь всё иначе: посадка под 70%, на место ушедших гостей почти сразу же приходили новые. Подавляющее большинство гостей - европейцы, вероятно, сказалось обеденное время. Интерьер с первого взгляда кажется простым и скучным, словно в очередном узбекском кафе. Но если приглядеться повнимательнее, то из серости вроде бы «столовского» интерьера выплывет масса ярких деталей, словно большой белый слон, выходящий из маленького чахлого кустарника, - описывает автор канала «Zаметки на салфетке».



Он отметил этническую музыку, из которой приложение Shazam распознало всего одну композицию в исполнении Namgar.



- Меню очень национальное, с кучей незнакомых, труднопроизносимых названий, что ожидаемо. Также есть более привычные блюда, вроде «Греческого» салата, видимо для слабых духом, - поделился фуд-блогер.



Итак, он заказал суп, горячее и салат. Салат «Ольхон в тумане» стоимостью 380 рублей фуд-блогер в целом одобрил.



- Байкальскому салату - байкальского омуля, с изысканным копчено-рыбным вкусом, моментально фокусирующего на себе внимание, подчиняющего и дополняющего собой прочие ингредиенты, включая водоросли чука и красный лук, - описал он.



Из супов автор выбрал бухлёр. Маленькая порция в этом московском ресторане стоит 390 рублей – вдвое дороже, чем в Бурятии.



- Блюдо, прекрасное в своей первобытной простоте. Как ФоБо без лапши, но с мясом, или шурпа, сваренная без овощей. Ну, или как степная уха от небесного пастуха, который пас облака. Ни зиры, ни кинзы, ни прочих специй: соли и перца по минимуму, да луковые нотки от насыпанных в кипяточный бульон зеленых пёрышек. Баранина хорошо проварена, с приятным сладким вкусом, позволяющая съесть себя полностью, как мясо, так и жирок, легко отделяющаяся от кости. Ну, а бульон приятно допить через край, придерживая кастрюльку за ручки. Кстати, бульон - своего рода загадка: чувствуется плотность, но не ощущается тяжесть и жир, зато когда пьешь - будто заправляешься энергией, - поделился блогер.



Среди разнообразия горячего его выбор пал на традиционные буузы. Три штуки обошлись в 360 рублей. Отведав их, блогер признался, что не до конца понял преимущество бууз перед теми же мантами, кроме отсутствия мощных специй. Кроме того, порция в три штуки ему показалась небольшой и своим подписчикам он рекомендовал брать сразу пять.



Итог автор канала «Zаметки на салфетке» подвёл весьма поэтично:



- Казалось бы, что интересного в блюдах из «начала времен», особенно для человека без этнической привязки к подобной кухне? В какой-то момент в процессе еды ко мне пришло по-пелевински нереальное ощущение, будто я нахожусь у костра в бескрайней степи, под высоким синим небом, похожим на перевернутое море. Сила этих блюд - не в тонкости вкуса, а во внутренних ощущениях, к которым насыщение идет прицепом. Они как обычный нож, не утративший своей эффективности в век слайсера и водородной бомбы.



В общем, «Zаметки на салфетке» рекомендовал данный ресторан бурятской кухни, особенно тем, кто любит субпродукты.



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