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Дворники поздравили улан-удэнцев с Днём Победы

Дворники поздравили улан-удэнцев с Днём Победы
Общество, 
Представили комбината по благоустройству снялись в видеопоздравлении

Коллектив комбината по благоустройству необычно поздравил улан-удэнцев с Днём Победы.

9 мая сотрудники комбината - дворники, водители, инженеры, менеджеры – вышли на улицы и прочитали стихотворение Юрия Визбора «Спасибо, солдат». 

День Победы
 
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