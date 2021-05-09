Коллектив комбината по благоустройству необычно поздравил улан-удэнцев с Днём Победы.
9 мая сотрудники комбината - дворники, водители, инженеры, менеджеры – вышли на улицы и прочитали стихотворение Юрия Визбора «Спасибо, солдат».
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Дворники поздравили улан-удэнцев с Днём Победы
Представили комбината по благоустройству снялись в видеопоздравлении
Коллектив комбината по благоустройству необычно поздравил улан-удэнцев с Днём Победы.
9 мая сотрудники комбината - дворники, водители, инженеры, менеджеры – вышли на улицы и прочитали стихотворение Юрия Визбора «Спасибо, солдат».
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