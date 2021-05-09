В Бурятии дети высаживают «сады памяти»

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Деревья сажают в память о Великой Отечественной войне



В Хоринском районе Бурятии прошла акция «Сад Памяти», посвящённая 76- летней годовщине Великой Победы. В парке культуры и отдыха в селе Хоринск члены школьного лесничества «Багульник» высадили саженцы берёз, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Мы высаживаем деревья в честь наших бабушек и дедушек, которые не вернулись с войны. Мы благодарны им за мирное небо над головой и хотим, чтобы все помнили об этом подвиге, - рассказали юные лесники.



Перед посадкой лесники провели инструктаж, объяснив ребятам, как правильно посадить саженцы, чтобы они прижились и радовали жителей пушистыми ветвями. Помогали ребятам в посадке их сверстники, сотрудники Хоринского лесничества, лесхоза и родители.



- В прошлом году мы тут высадили 50 берёзок, многие саженцы прижились, к ним прикрепили именные таблички. Сейчас ещё досаживаем. Также мы с детьми убрали мусор и побелили ограждение на Аллее Славы Героев, - поделилась руководитель школьного лесничества Зинаида Полушина.



Ещё один «сад памяти» появился в Иволгинском районе.



- Когда я узнал, что возле школы планируют высадить сквер в память о героях, которые защищали страну от немецко-фашистских захватчиков, то я сразу решил, что хочу принять участие и увековечить их память, - рассказал ученик Иволгинской средней школы Фёдор.



Уже через пару часов возле школы красовались 60 высаженных саженцев сирени и клёна.



- Прежде всего, данным мероприятием мы хотели почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Так мы оставим живой памятник героям, которые сражались за наши жизни, - поделились сотрудники Иволгинского лесничества.





