Авария произошла на БКМ
Вечером 8 мая в Улан-Удэ произошёл выход воды из-под земли в районе бульвара Карла Маркса, 9. В результате этого в 21.30 часов от холодного водоснабжения отключили восемь многоквартирных домов: улица Геологическая, 15, 17, 19, 21, 23 и бульвар Карла Маркса, 2, 4, 6.
В пятом часу утра 9 мая рабочие завершили земляные работы и установку хомута на чугунной трубе. Холодное водоснабжение восстановлено.
- Подвоз воды был организован, - сообщают оперативные службы города.
Время отключения составило 6 часов 35 минут.
Часть Улан-Удэ оставалась без холодной воды более шести часов
Общество, Фото:
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